El Resero con Capa ya sabe lo que es ganar en esta pista y buscará repetir

POR GALOPÓN

Primer domingo de enero con acción en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de 11 carreras, entre las 16 y las 21. La competencia más destacada de la tarde es el tradicional Clásico “Emilio Casares” (L-1.200 mts.), donde vamos a confiar nuestro voto a El Resero con Capa, por su corta pero explosiva campaña con resultados más que ponderables al más alto nivel del plano jerárquico, sobre todo en las competencias de velocidad, ya que su único resbalón fue en la media distancia –disputó sin suerte la “Polla de Potrillos” palermitana- lo que convenció a sus allegados que la verdad de éste ejemplar que entrena el experimentado Arnaldo Vigil está en las pujas de corto recorrido. Así tras escoltar a El Fortín –nada menos- en la recta norteña pisó por primera vez la pista local para lograr su éxito más importante al vencer en el Clásico “Ciudad de La Plata” (G II-1.200 mts.) donde le bajó el copete al “record-horse” Es Aristocrático. Sobre el pucho, fue por la hazaña en el “Alzaga Unzué” (G I-1.000 mts.) sanisidrense, donde entre 24 competidores se terminó colgando del marcado a poco más de 5 cuerpos de El Fortín, en destacada actuación. Así, por cartilla y por preparación, lo plebiscitamos arriba de todo.

Carrera reservada para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupa el séptimo turno de programación, con siete competidores, dispuestos a llevarse los $7.130.000 de premio que les esperan al ganador. Si bien destacamos la chance primaria de El Resero con Capa, no soslayamos las posibilidades que le caben a ligeros probos como Encantador Pass, otro también de corta pero resonante campaña con cuatro triunfos –dos de ellos clásicos- en tan solo seis presentaciones, que lo convierten en un rival de mucho cuidado. Y siguen los nombres, como el cuadrero El Sparring que se ha largado a correr sin cuentos o como Vendaval Joy u Oro Azteca, al que no le perdonan una.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

Candidatos para hoy

1ra.) 1– 5 – 6

2da.) 6 – 7 – 5 (8)

3ra.) 3 – 6 – 1

4ta.) 1 – 6 – 9 (8)

5ta.) 5 – 3 – 7 (6)

6ta.) 2 – 1 – 4

7ma.) 7 – 4 – 6

8va.) 9 – 4 – 5

9na.) 11 – 7 - 1 - 3

10ma.) 4 – 9 – 12

11ma.) 1 – 4 – 11 – 14