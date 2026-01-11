Soulé, figura en la Roma pide pista para el Mundial

Matías Soulé fue la gran figura en la victoria de Roma por 2-0 como local ante Sassuolo, en un encuentro correspondiente a la 20ª fecha de la Serie A de Italia. El delantero argentino tuvo una actuación decisiva al participar directamente en los dos goles de su equipo, que se mantiene en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Soulé fue titular, al igual que Paulo Dybala, y abrió el camino del triunfo a los 31 minutos del segundo tiempo con una precisa asistencia desde la izquierda para el francés Manu Koné, que definió de cabeza. Tres minutos más tarde, a los 34, el ex-Vélez volvió a aparecer, esta vez para convertir: recibió en el área y selló el 2-0 que aseguró los tres puntos en el Olímpico, alcanzando así los seis goles en la temporada.

Con este resultado, Roma llegó a los 39 puntos y comparte la tercera posición de la tabla junto a Milan, a tres unidades del líder Inter y con una ventaja de uno sobre Napoli, aunque con dos partidos más disputados que sus rivales directos.