Cambaceres se entrena en Punta Lara

Luego del amistoso frustrado en el Country de City Bell frente a la reserva de Estudiantes que dirige Jonhatan Schunke, Cambaceres vuelve a los entrenamientos en Punta Lara.

El Rojo y el León no pudieron saltar a la cancha por la inclemencias del tiempo, por lo que el Indio Ortíz deberá esperar para observar en profundidad a los refuerzos, como así también evaluar algunos futbolistas que ya integraban el plantel.

Además, una dupla técnica que está trabajando en la institución será la que dirigirá a la tercera división, luego de que Walter Lavecchia pasó a formar parte del cuerpo técnico de Primera. Luciano Maresca y Leandro Coronel serán quienes tendrán la responsabilidad de dirigir al segundo equipo de la institución de Ensenada.