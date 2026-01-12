Cambaceres se entrena en Punta Lara
El Rojo retomó la práctica tras la suspensión del amistoso con la reserva del Pincha.
Luego del amistoso frustrado en el Country de City Bell frente a la reserva de Estudiantes que dirige Jonhatan Schunke, Cambaceres vuelve a los entrenamientos en Punta Lara.
El Rojo y el León no pudieron saltar a la cancha por la inclemencias del tiempo, por lo que el Indio Ortíz deberá esperar para observar en profundidad a los refuerzos, como así también evaluar algunos futbolistas que ya integraban el plantel.
Además, una dupla técnica que está trabajando en la institución será la que dirigirá a la tercera división, luego de que Walter Lavecchia pasó a formar parte del cuerpo técnico de Primera. Luciano Maresca y Leandro Coronel serán quienes tendrán la responsabilidad de dirigir al segundo equipo de la institución de Ensenada.