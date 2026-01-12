Kostyuk le negó el saludo a Sabalenka en la final del WTA 500 de Brisbane

Aryna Sabalenka arrancó el 2026 con el pie derecho. En la madrugada argentina de este domingo, la número 1 del mundo derrotó en la final del WTA 500 de Brisbane a Marta Kostyuk, 20° del ranking. Fue 6-4 y 6-3 en una hora y 19 minutos para que se quedara con este título por tercera vez consecutiva. Sin embargo, la atención se la llevó lo ocurrido después del partido.

Resulta que una vez finalizada la final, Kostyuk, de nacionalidad ucraniana, se negó a saludar a Sabalenka, tanto en la red como en la premiación, debido a que es oriunda de Bielorrusia, país aliado a Rusia en la guerra que lleva adelante contra Ucrania desde 2022. De hecho, la 20 del mundo dio un emotivo discurso sobre la crítica situación que atraviesa su país.

“Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego todos los días con dolor en el corazón. Miles de personas se encuentran sin luz ni agua caliente ahora mismo. Afuera hacen -20 grados en este momento y es muy doloroso vivir esta realidad a diario . Mi hermana duerme bajo tres mantas por el frío que hace en casa. Me conmovió muchísimo y me alegró mucho ver tantas banderas ucranianas esta semana”, sentenció Kostyuk.