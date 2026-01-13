Agustín Auzmendi pone la firma para ser nuevo jugador de Gimnasia

No fue una negociación sencilla, pero si con final feliz para los hinchas del Lobo. Luego de varios días, Agustín Auzmendi será jugador de Gimnasia. Tras su paso por Godoy Cruz, el delantero de 28 años será otra alternativa para el técnico Fernando Zaniratto en el frente de ataque. Según pudo averiguar este medio, la dirigencia albiazul busca cerrar un extremo para reemplazar a Alejandro Piedrahita y así retirarse del mercado de pases.

Si bien José Manzur, Presidente del “Tomba”, le puso suspenso al traspaso en la mañana de ayer, el Lobo logró destrabar la operación y se aseguró al goleador. Desde el entorno del futbolista le confiaron a diario Hoy que fue el propio Auzmendi quien dejó en claro a su representante la intención de continuar su carrera en Gimnasia.

De esta manera, el delantero que debutó en Acassuso en la temporada 2016-2017 se suma en este mercado tripero a las llegadas de Nacho Fernández y de Ignacio Miramón. Tras asegurarse varias continuidades por pedido del técnico como las de Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Augusto Max y Franco Torres, ahora la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto trabaja para cerrar la llegada de un extremo.

Zalazar, de prescindible a opción para Zaniratto

Tal como adelantó este medio, a Maximiliano Zalazar le habían comunicado que no iba a ser tenido en cuenta, y que desde el inicio del 2026 se entrenaría apartado del grupo. Pero en las últimas horas el director deportivo Germán Brunatti tomó una decisión consensuada con Zaniratto y que podría cambiar por completo el panorama.

El ex Barracas Central y Tigre recibió una propuesta formal para sumarse a Liverpool de Uruguay pero se encontró con un impedimento legal debido a que Boca, propietario de su ficha, tiene un cupo limitado para prestar jugadores al exterior.

En ese contexto y ante la buena predisposición de Zalazar en día a día, es probable que pase de ser prescindible a ingresar en la consideración de técnico albiazul.

La carrera de Auzmendi

Acassuso : 81 partidos y 17 goles

Olancho FC (Honduras): 35 partidos y 23 goles

FC Motagua (Honduras): 79 partidos y 42 goles

Godoy Cruz : 30 partidos y 8 goles