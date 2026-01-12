El Xeneize copó San Nicolás para el partido ante Olimpia

No importa si es partido oficial o si es amistoso: el hincha de Boca siempre encuentra la manera de convertir cualquier cita en una demostración de amor incondicional. Y lo que se vive por estas horas en San Nicolás es una prueba más de esa locura que distingue al pueblo Xeneize. Desde temprano, miles de personas se acercaron al estadio para asegurar su entrada para el amistoso ante Olimpia, formando largas filas que hablan más fuerte que cualquier discurso.

La locura tiene explicación. Boca tendrá una serie de encuentros que despertaron ilusión en todos lados. Primero será el cruce frente a Millonarios de Colombia, el miércoles 14 de enero en la Bombonera, en una noche especial que además servirá para homenajear a Miguel Ángel Russo. Después llegará el turno del amistoso ante Olimpia de Paraguay, que se jugará el domingo 18 de enero, desde las 21, en el Estadio San Nicolás, tras la baja de Nacional.

Para esta ocasión, la organización dispuso una preventa presencial exclusiva para los habitantes de la ciudad, que se desarrolla en la boletería Norte del estadio. Pero lejos de ser un trámite más, la jornada se transformó en una postal de pasión: filas interminables, familias enteras esperando su turno y jóvenes que llegaron de madrugada con tal de asegurarse un lugar.