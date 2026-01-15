Boca igualó 0 a 0 en su primer amistoso

Boca Juniors empató 0-0 con Millonarios de Colombia en la Bombonera, en su primer amistoso de la pretemporada. El encuentro se disputó en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo, organizada como homenaje al entrenador argentino, campeón con ambos clubes, fallecido en 2025. Sobre el final del partido, Exequiel Zeballos desperdició un penal que pudo haberle dado la victoria al conjunto local.

El equipo argentino fue superior en el desarrollo del juego, especialmente en el segundo tiempo, pero no logró capitalizar sus oportunidades. Bajo la conducción de Claudio Úbeda, Boca presentó un esquema 4-3-3 y contó con la presencia del español Ander Herrera desde el inicio. A lo largo del complemento generó varias situaciones claras, aunque la falta de eficacia y las respuestas del arquero Guillermo De Amores sostuvieron la igualdad.

La primera llegada clara se produjo a los siete minutos, cuando tras un córner ejecutado por Leandro Paredes, Di Lollo cabeceó solo en el área chica. Poco después, Herrera remató sin precisión y luego asistió a Brian Aguirre, quien no pudo definir y reclamó una infracción dentro del área. Antes del descanso, Paredes probó con un tiro libre que pasó cerca del palo.

En el segundo tiempo, Williams Alarcón, que ingresó por Herrera, remató desde la medialuna apenas desviado. Más tarde, Miguel Merentiel desperdició dos chances claras: primero tras un centro de Aguirre y luego de una asistencia del Changuito Zeballos, en una jugada que terminó con un remate en el travesaño. Millonarios tuvo su ocasión más peligrosa a través de Sebastián Valencia, pero su disparo fue controlado por Agustín Marchesín.

El penal llegó en los minutos finales, tras una falta sancionada a favor de Boca, pero Zeballos no logró convertir. El arquero colombiano adivinó el palo y contuvo el remate.

El amistoso sirvió como primera prueba futbolística para Boca antes del inicio del Torneo Apertura. El plantel continúa en etapa de armado, sin refuerzos confirmados y con varias ausencias por lesiones, mientras el cuerpo técnico comienza a definir la estructura del equipo tras la pretemporada realizada en Ezeiza.

Los amistosos de pretemporada

El fútbol argentino se prepara para su regreso y los equipos buscan llegar de la mejor manera al inicio del campeonato. En medio de la pretemporada, algunos salieron a la cancha y dejaron estos resultados.

AMISTOSOS DE VERANO

Instituto 2 - 1 Central Córdoba

Racing 2 - 1 Sportivo Ameliano

Vélez Sarsfield 0 - 0 Argentinos J.

Rosario Central 1 - 2 Almirante Brown

Aldosivi 0 - 0 Atlanta

Unión Santa Fe 2 - 1 Alianza Lima

Atlético Tucumán 5 - 2 Everton