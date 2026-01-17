Lomónaco continuará su carrera en Chipre

Sin pena ni gloria. Así fue el paso de Sebastián Lomónaco por Gimnasia. El delantero continuará su carrera en el fútbol de Chipre luego de dejar Godoy Cruz. A sus 27 años se marchará a préstamo por un año y con opción a compra al Omonia Aradippou, tras rescindir su contrato en Gimnasia, donde jugó apenas 74 minutos en 6 meses.

Lomónaco vuelve a salir cedido tras regresar al Tomba, club que es dueño de su pase y decidió no tenerlo en cuenta para el actual semestre.

Por su parte, Juan Jesus Yangali se entrena apartado junto a un grupo de jugadores que no serán tenidos en cuenta. El volante central define una eventual rescisión de contrato, aunque todo indica que no regresará a San Telmo, club dueño de su pase. Desde Ferro y Chacarita preguntaron condiciones por el futbolista mens sana.

Desde el club de la Isla Maciel estarían dispuestos a negociar nuevamente al futbolista en este mercado, con la intención de obtener un rédito económico por su transferencia.