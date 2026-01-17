Ante su gente, Gimnasia se mide frente a Agropecuario en Abasto

Gimnasia empieza a ponerle punto final a una pretemporada muy exigente. Luego de dos semanas a puro trabajo en Estancia Chica, con una práctica de fútbol entre titulares y suplentes más una jornada amistosa ante Lanús, el Lobo recibirá a Agropecuario desde las 9:00 horas. Será la última prueba para el elenco comandado por Fernando Zaniratto antes del inicio del Torneo Apertura ante Racing.

La jornada frente al conjunto de Carlos Casares se disputará en dos partidos de 60 minutos , divididos en dos tiempos de 30. La idea del cuerpo técnico mens sana es presentar un equipo titular y otro suplente, a diferencia de los ensayos previos en los que se mezclaron futbolistas.

Desde el club informaron que el predio volverá a abrir sus puertas a los hinchas Triperos para presenciar el amistoso. Los socios deberán canjear su código QR a través del portal de Autogestión.

Al estar en época de vacaciones y con un pronóstico del clima por demás favorable, la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto espera una gran concurrencia de espectadores en Abasto . Los socios y socias podrán observar a Ignacio Fernández, Miramón y al último de los refuerzos, Agustín Auzmendi.

La lesión de Conti reabrió el mercado de pases

No fueron todas buenas noticias en la pretemporada tripera. Germán Conti se lesionó en el amistoso ante Lanús y le generó un dolor de cabeza al entrenador Fernando Zaniratto. El ex Colón y Racing pidió el cambio y, tras los estudios realizados , se constató que sufrió un desgarro grado 3 en uno de sus cuádriceps. De esta manera, el “Flaco” tendrá al menos cuatro semanas de recuperación, por lo que se perderá el estreno ante la Academia y varios choques más del Torneo Apertura.

Según pudo averiguar diario Hoy, la dirigencia habló con el cuerpo técnico y no se descarta salir en búsqueda de un defensor central para incorporar al plantel.