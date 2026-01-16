Centurión y una nueva oportunidad en el fútbol argentino

Luego de un buen paso por Oriente Petrolero, Ricardo Centurión terminó su ciclo en Bolivia y regresó a la Argentina. Este miércoles estampó la firma y se transformó en nuevo refuerzo de Racing de Córdoba, club que disputará la Primera Nacional con el objetivo de ascender a la Liga Profesional.

El talentoso atacante de 32 años fue presentado de manera oficial en las redes sociales de la institución y habló en conferencia de prensa. “Primero agradecimiento con el presidente, por sus palabras. Cuando me mandó mensaje y se comunicó con nosotros, su calidad de persona me convenció de venir”, comenzó ante los medios.

“Tenía una experiencia en mi carrera de jugar y poder tener este objetivo de ascender. Hoy me toca estar en Racing, estoy muy contento, agradecido por el trabajo que me están dando”, expresó y luego aclaró que dejó atrás los problemas de indisciplina. “Mi inconducta va a ser dentro de la cancha, no afuera. Que quede claro”, aseveró.