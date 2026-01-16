Centurión y una nueva oportunidad en el fútbol argentino
El ex boca se transformó en nuevo refuerzo de Racing de Córdoba.
Luego de un buen paso por Oriente Petrolero, Ricardo Centurión terminó su ciclo en Bolivia y regresó a la Argentina. Este miércoles estampó la firma y se transformó en nuevo refuerzo de Racing de Córdoba, club que disputará la Primera Nacional con el objetivo de ascender a la Liga Profesional.
El talentoso atacante de 32 años fue presentado de manera oficial en las redes sociales de la institución y habló en conferencia de prensa. “Primero agradecimiento con el presidente, por sus palabras. Cuando me mandó mensaje y se comunicó con nosotros, su calidad de persona me convenció de venir”, comenzó ante los medios.
“Tenía una experiencia en mi carrera de jugar y poder tener este objetivo de ascender. Hoy me toca estar en Racing, estoy muy contento, agradecido por el trabajo que me están dando”, expresó y luego aclaró que dejó atrás los problemas de indisciplina. “Mi inconducta va a ser dentro de la cancha, no afuera. Que quede claro”, aseveró.