La dirigencia anunció un reempadronamiento de filiales

En las últimas horas, la dirigencia encabezada por Carlos Anacleto dispuso mediante una resolución de los secretarios generales la realización de un reempadronamiento de filiales con el objetivo de actualizar y regularizar la información institucional de cada una de ellas.

Según informaron desde el club, esta nueva medida es vital y apunta directamente a fortalecer el vínculo entre la institución y sus Filiales, ordenando los datos administrativos y garantizando una comunicación más eficiente y transparente.

Las filiales deberán completar un formulario de reempadronamiento (disponible en la web oficial) y luego entregarla en la Sede Social o enviarla al mail [email protected].

Luego de la “Misión Navidad Tripera”, las filiales trabajarán en conjunto durante todo el 2026 con la intención de ayudar a los que menos tienen y de llevar al club a todos los barrios de la región.