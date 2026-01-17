Guiffrey vuelve al fútbol argentino

Germán Guiffrey se convirtió en nuevo refuerzo de Tigre de cara a la temporada 2026. El defensor, que llega con el pase en su poder desde Audax Italiano de Chile, acordó su regreso al fútbol argentino luego de una experiencia en el exterior que le permitió sumar continuidad y rodaje.

En el país, el oriundo de Concordia es recordado por su paso por Gimnasia, donde tuvo participación en el primer equipo pero nunca logró consolidarse debido a una serie de lesiones . Siempre se destacó por sus buenas condiciones físicas .

Guiffrey se desempeña principalmente como defensor central, aunque también puede cumplir funciones como lateral cuando el esquema lo requiere, una versatilidad que suma valor dentro del plantel del Matador.