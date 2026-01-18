Un gremio rechazó la oferta salarial

Como bien informó diario Hoy, los estatales nucleados en ATE y los gremios docentes que integran el Frente Unidad de Docentes Bonaerenses (FUDB) aceptaron la propuesta salarial del Gobierno provincial: una mejora del 4,5% en el salario a cobrar en los primeros días de febrero respecto del último ingreso percibido.

No obstante, el Frente de Educadores Bonaerenses (FEB) rechazó la propuesta. “El incremento ofrecido por el Gobierno no alcanza para recomponer los salarios de los docentes y no contempla la pérdida real del poder adquisitivo de nuestros ingresos, que vienen siendo los mismos desde el mes de octubre”, explicaron desde el gremio.