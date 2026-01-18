Pichetto cruzó a Caputo por la importación de autos

El diputado nacional, Miguel Pichetto, cuestionó fuertemente al Gobierno nacional por el ingreso de 7 mil autos chinos. Advirtió que destruye el trabajo argentino: “Trump tiene razón: hay que frenar a China”.

“Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino”, agregó. Por último, señaló que “el Gobierno habla de Occidente y de Estados Unidos, pero aplica una política comercial totalmente desfavorable para nuestra producción”.

Quien salió al cruce fue Luis Caputo. Aseguró que el ingreso de autos eléctricos chinos está acordado con la industria y permitió que “los argentinos puedan elegir entre una mayor variedad de autos, con diferente tecnología, y más baratos de mantener”.

Cabe destacar que la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) informó que en 2025 se fabricaron 3,1% menos de unidades, mientras que las exportaciones cayeron 10,8%.