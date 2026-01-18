Las economías regionales al borde de la extinción

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) presentó un informe que analizó la profunda crisis que atraviesan las economías regionales.

“En la mayoría de los casos se registró un deterioro del componente de negocio, debido a que los precios percibidos por los productores quedaron por debajo de la inflación y del aumento de los costos operativos, lo que provoca una pérdida de la rentabilidad y limita la recuperación de estas actividades”, explicó el documento.

A su vez, estos sectores enfrentaron en los últimos dos años un fuerte encarecimiento derivado del aumento de tarifas energéticas, combustibles, insumos —muchos de ellos importados— y transporte. “Durante 2025, estos costos crecieron por encima del 50%, impulsado principalmente por la quita de subsidios a la energía. Este incremento no guarda relación con la evolución de los precios de venta y deteriora la competitividad tanto en el mercado externo como en el mercado interno”, señalaron especialistas del Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino (IDAA).

Asimismo, en el caso de los productos exportables, el atraso cambiario actúa como un factor adicional de pérdida de competitividad: “Sin un tipo de cambio competitivo —y, en muchos casos, diferenciado— las economías regionales pierden mercados, empleo y valor agregado local”.

Cabe destacar que la participación de las economías regionales en el total exportado durante el 2025 bajó al 14,6%, según el informe de Coninagro.