Milei pidió más apertura en la firma del acuerdo

Javier Milei participó de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) en Paraguay. Con su presencia, el presidente argentino formó parte del inicio del deshielo de un acuerdo que acumulaba 25 años de negociaciones sin éxito.

Durante su intervención en la ceremonia, Milei definió la firma del acuerdo como “el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación”. Lo atribuyó a “el resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación” durante su presidencia, en una señal de respaldo político al proceso que concluyó tras más de dos décadas.

El mandatario advirtió sobre la etapa que se abre tras la firma y subrayó que “es fundamental que, durante su implementación, se preserve el espíritu de lo negociado”. En ese sentido, alertó que “la incorporación de mecanismos que restrinjan el acceso, como cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente, reducirán el impacto económico del acuerdo”.

Milei aprovechó su discurso para reafirmar su visión sobre el comercio internacional y sostuvo que “el encierro y el proteccionismo son los máximos causantes del estancamiento económico”. En esa línea, afirmó que “el mundo avanza hacia esquemas de negociación dinámicos” y remarcó que los países del Mercosur deben “ser conscientes de eso y avanzar en la misma dirección”.

El Presidente señaló también que “allí donde se erosionan las instituciones, se desconoce la voluntad popular y se vulneran los derechos humanos, el resultado es siempre el mismo: aislamiento, empobrecimiento y pérdida de libertad”. Como ejemplo, mencionó que “la situación que atraviesa Venezuela es una muestra dolorosa de esa realidad”, y volvió a ponderar la captura de Nicolás Maduro por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Hacia el cierre, anticipó que “en los próximos días” enviará al Congreso el proyecto para ratificar el pacto durante el período de sesiones extraordinarias.

Una escena que no paso desapercibida fue cuando Santiago Peña, presidente de Paraguay quien asumió como titular protempore del Mercosur, elogió a Lula. Todos los jefes de Estado aplaudieron menos Milei.