Acerías Berisso: trabajadores reclaman la expropiación para recuperar la fábrica como cooperativa

El conflicto en Acerías Berisso sigue abierto y sin respuestas. Desde hace cuatro meses, los trabajadores de la histórica metalúrgica reclaman el pago de las indemnizaciones adeudadas o, como alternativa, la posibilidad de expropiar la empresa y reactivar la producción bajo un esquema cooperativo. Aseguran que la patronal abandonó la firma y que el cierre dejó a decenas de familias sin ingresos.

La situación se volvió a visibilizar este miércoles, cuando los empleados realizaron una manifestación frente a la vivienda de uno de los propietarios, en Villa Elisa. Se trató del segundo escrache en ese domicilio: el primero había tenido lugar a fines de noviembre, en el marco de una protesta que busca mantener el reclamo en la agenda pública.

El conflicto se arrastra desde la segunda mitad de 2025 y tuvo una escalada progresiva. En abril, los trabajadores comenzaron a denunciar atrasos salariales; en septiembre, la empresa anunció un recorte de personal que implicaba la pérdida de al menos diez puestos; y el 6 de octubre, al llegar a cumplir su jornada laboral en la planta ubicada en 128 entre 4 y 5, se encontraron con la fábrica cerrada y sin explicaciones.

Desde entonces, aseguran que no volvieron a percibir ingresos y que no hubo instancias formales de diálogo por parte de los dueños. “Lo único que vemos posible es que el Estado intervenga nuevamente”, señalaron, al tiempo que remarcaron que la planta cuenta con las condiciones necesarias para volver a producir.

Acerías Berisso es una empresa metalúrgica dedicada a la fundición de hierro y acero. Produce moldes y repuestos destinados a industrias vinculadas al vidrio, el petróleo y el GNC, y durante años fue una fuente de trabajo clave para la región.