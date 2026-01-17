Intensifican los operativos de Seguridad Vial en distintos puntos de Berisso

La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Berisso llevó adelante durante la jornada de ayer dos operativos de seguridad vial en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención y garantizar una circulación más segura para vecinos y conductores.

Los controles se desarrollaron en el Puente Roma y sobre calle 8 entre 122 y 123, puntos de alto tránsito vehicular. Como resultado de los procedimientos, se labraron un total de 47 actas, de las cuales 37 culminaron con el secuestro de vehículos debido a diversas infracciones a las normas de tránsito vigentes. Asimismo, se confeccionaron 13 actas a conductores que no cumplían con la normativa establecida.

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteraron el compromiso del Municipio con la seguridad vial y remarcaron la importancia de respetar las normas de tránsito, utilizar las medidas de seguridad obligatorias y circular con la documentación correspondiente. Además, se informó que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera periódica en distintos puntos de la ciudad, como parte de una política integral de prevención y cuidado de la comunidad.