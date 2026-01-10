Un verano con muchas propuestas culturales en La Plata

La agenda cultural de la Municipalidad de La Plata invita a disfrutar el verano en la capital bonaerense con diversas propuestas cinematográficas, musicales y artísticas que se desarrollarán en diferentes puntos de la ciudad.

Hoy desde las 18 horas, Cimon y los Caballeros de la Dimensión desplegará su repertorio musical en vivo en el Paseo de Compras de Meridiano V, que podrá visitarse a partir de las 10:00.

Además, a las 19:00 DJ Barton va a estar musicalizando el Café de las Artes, mientras que a las 21:00 se realizará la habitual milonga en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas organizada por Fernando Napoliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León.

En tanto, el domingo a partir de las 18:00, el Paseo de Compras de Meridiano V recibirá a Luna Sachera, quien se presentará con su música en vivo y deleitará al público que se acerque a recorrer la feria de moda circular.

También se suman otras propuestas artísticas como parte de la agenda cultural estará disponible la muestra El filo de esta piel prestada, de Matías Quintana, Pablo Pérez Torres y Sabrina Weingart con curaduría de Lucáa Delfino, en el Espacio E Macla del Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha.

Asimismo, se podrá visitar Abracadabra, de Fernando Evangelista, Juan Jalil y Soledad Lagruta, en la sala 3 del Mumart, ubicado dentro del mismo centro cultural, y de Patrimonio escultural develado, acuarelas de Walter Di Santo, en el Espacio de Extensión del museo del Hospital Italiano en avenida 51 entre 29 y 30.

Además, el público tendrá la posibilidad de recorrer Habitarte en las salas 1 y 2 del Mumart, una muestra que reúne obras de 52 artistas de Argentina y Uruguay del colectivo Artistas con Pasión y une a creadores de todo el país en torno al propósito común de hacer que el arte circule, emocione y transforme.

Por otro lado, en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino el público podrá disfrutar del Salón Molina Campos 2025 de martes a viernes de 10:00 a 18:00 y en el Macla, de SITRO y Horacio Beccaria como parte de la colección propia del museo.

Del mismo modo, en la Sala A del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas estará disponible la 51° muestra colectiva Circus de la Escuela Espacio F, coordinada por Fabián Scarsella y Emanuel Lucero, y en la Sala B, Vetamorfosis, de Rafa Salvador.

Finalmente, en la Sala C del mismo espacio cultural se podrá recorrer Tiempo Latente, de Dana Bocacina y Valeria Truppi, una exposición que explora el vínculo entre la pintura y los cuerpos.