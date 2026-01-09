El domingo el Tren Roca tendrá servicio limitado

Trenes Argentinos informó que por obras de infraestructura, los servicios de los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes del tren Roca tendrán servicio limitado durante la jornada del domingo 11 de enero, con recorridos acotados entre Constitución y Quilmes.

Los trabajos se desarrollarán entre Berazategui y empalme Berazategui e incluyen la renovación de 41 tramos de vía de 18 metros cada uno, el reemplazo de durmientes y fijaciones y el rellenado con piedra balasto. Para ejecutar estas tareas será necesario interrumpir la energía de la catenaria, el sistema de alimentación eléctrica aérea del servicio.

La intervención contempla la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, además de enlaces y aparatos de vía, en el tramo que va de Avellaneda a City Bell.

Desde la empresa aclararon que, si las condiciones climáticas resultan desfavorables, las tareas podrán suspenderse, lo que permitiría restablecer el servicio habitual.