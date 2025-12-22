Se viene la Noche de las Ferias

Debido al pronóstico de lluvia y fuertes precipitaciones, finalmente la Noche de las Ferias sucederá el día de hoy desde las 18 y hasta las 23 en el barrio Meridiano V, en 17 y 71. Con descuentos y diversas promociones, esta 15° edición contará con la presencia de más de 150 emprendedores y espectáculos gratuitos para toda la familia.

La fecha conforma un circuito con variedad de rubros, entre ellos indumentaria, accesorios, calzado, juguetes, cerámica, cosmética natural y muchas cosas más vinculadas a la producción independiente. “Este año más que nunca deseamos que estas fiestas los regalos sean de producción artesanal, argentina y local. Como en cada edición, buscamos impulsar la autogestión y el trabajo de manualistas creadores que van desde sus talleres a las ferias. Promovemos el consumo responsable, consciente y solidario que valora la importancia de la producción local y regional”, remarcaron desde la organización. Además, la gran jornada contará con intervenciones artísticas y musicales, una variada propuesta gastronómica en diferentes puntos y un cronograma de espectáculos gratuitos, siendo así una opción para recorrer en familia o con amigos.

Con el correr de los años y de las ediciones, la Noche de las Ferias se volvió uno de los eventos culturales e independientes más importantes de la región, convocando no solo a los platenses.