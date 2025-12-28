El último domingo del año culmina con una amplia agenda artística y cultural

La Plata despide el 2025 con una agenda cultural cargada de propuestas para disfrutar en familia en los distintos centros culturales, salas, templos y predios de la capital bonaerense.

Este domingo se desarrollarán celebraciones de la Misa de la Sagrada Familia en la Catedral de La Plata a las 10:00, las 12:00, las 19:00 y las 20:00.

Desde las 18:00, en tanto, la Sala B del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas será sede de una actividad especial en el marco de la muestra Vetamorfosis, que incluirá pintura en vivo y una visita guiada a cargo del artista Rafa Salvador. Finalmente, a las 18:30, el Café de las Artes cerrará la agenda del fin de semana con el concierto de Lucio M., una propuesta musical para disfrutar de la tarde del domingo en un espacio emblemático de la escena cultural platense.