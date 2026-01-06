La uruguaya que organizó en nuestro país una red de espionaje

Los rasgos singulares de la vida de Melchora Rodríguez que la rescataron del olvido fueron dos. El primero fue el haberse hecho cargo de la administración de la Casade comercio de Beláustegui, establecido en Buenos Aires a finales del siglo XVIII en articulación con Cádiz y otros puertos peninsulares, desde donde recibían mercancías para intercambiar en el espacio regional americano; el otro, tan importante como el primero, fue el haberse constituido en una de las mujeres que formó parte de la trama del espionaje contrarrevolucionario, organizado desde la sede de la legación española en Río de Janeiro por la casa Flores.

La vida y el reinado de Fernando VII fueron un periodo ajetreado que señaló la agonía del absolutismo en España e inauguró una época convulsa en la que las luchas entre quienes querían importar los cambios políticos surgidos en Francia y entre los sectores más tradicionalistas de la sociedad y el poder. Fernando VII mostró con toda su crudeza su carácter autoritario, déspota y cruel, dispuesto a cualquier cosa para satisfacer su egoísmo. Se destapó ante el pueblo como un gobernante que creía en su derecho a gobernar sin limitaciones de ningún tipo, atendiendo tan solo a su voluntad personal. El monarca reprimió con saña toda disidencia y gobernó rodeado de una “camarilla” que le profesaba una obediencia ciega.

El compromiso de Melchora Rodríguez con la restauración de Fernando VII al trono español la hizo merecedora de su reconocimiento. En su vida, es posible encontrar ciertos soportes materiales y simbólicos que permiten demostrar que contaba con los recursos necesarios para asumir la dirección de la empresa mercantil y adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse en ámbitos predominantemente masculinos. Había nacido en Montevideo en 1780, en el seno de una familia acaudalada virreinal. Su padre, Melchor Rodríguez, era un militar de los Reales Ejércitos españoles y había sido el gobernador político y militar de la provincia de Chiquitos. A pesar de no contar con información acerca de su educación y sus lecturas, la suya debió ser una infancia de familia culta que otorgaba valor a la formación erudita.

De todas maneras, el propio ambiente doméstico resultó ser el espacio indicado para formarse en las nociones básicas de la actividad mercantil. No obstante, las tareas de Melchora en la Casa como consecuencia de la orden de destierro que recibió su marido fueron provocando reacomodamientos en el entorno familiar. Entre 1810 y 1812, la Casa de Beláustegui fue administrada en una suerte de cogobierno de Melchora y su marido exiliado.

Fernando VII pretendía una alianza de las coronas ibéricas porque representaba la posibilidad de contar con el auxilio de los portugueses para reconquistar sus dominios rioplatenses, pero que de ningún modo consiguió. En esa trama de acontecimientos estaban implicados varios miembros de la familia Beláustegui, entre ellos la propia Melchora, que también formaba parte de la red de espionaje española.

A la muerte de Fernando VII, el 29 de septiembre de 1833, Isabel sería proclamada reina y su madre regente hasta que la niña cumpliera la mayoría de edad. Casi de inmediato se iniciaría una guerra civil, la Primera guerra carlista, en la que los defensores de la causa isabelina fueron los sectores liberales tan odiados por su padre, mientras que la facción absolutista se puso a las órdenes del hermano a quien Fernando VII apartó del trono.

El 9 de julio de 1816, tras seis años de idas y venidas, se declaró la independencia “del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”. Diez días más tarde, el 19 de julio, el diputado por Buenos Aires Pedro Medrano hizo aprobar un agregado a la fórmula de juramento que decía: “y de toda otra dominación extranjera”. Es que el rumor de que se tramaba la entrega del país a la corona portuguesa o a los ingleses se había extendido hasta Tucumán.