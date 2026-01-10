La NASA confirma regreso de la tripulación de la Estación Espacial Internacional

La NASA enfrenta por primera vez en la historia de la Estación Espacial Internacional (EEI) -habitada de manera permanente desde 2000- la necesidad de traer de regreso anticipadamente una misión debido a la enfermedad de uno de los astronautas en el laboratorio orbital.

En la actualidad, siete tripulantes se encuentran a bordo de la estación, cuatro de ellos pertenecientes a la misión Crew-11 de SpaceX, uno de ellos enfermo, pero “estable”.

La cápsula Dragon de SpaceX será la encargada de traerlos de vuelta, en una operación que se definirá en detalle en las próximas 48 horas.

El doctor James Polk, director médico de la agencia, enfatizó que la decisión refleja la prioridad absoluta que la NASA otorga a la salud y seguridad de sus astronautas.

“No estamos frente a una emergencia a bordo, pero estamos siendo cautelosos con el miembro de la tripulación”, señaló. La agencia también destacó que este tipo de medidas, aunque poco comunes, forman parte de los protocolos de seguridad establecidos para misiones de larga duración en el espacio.