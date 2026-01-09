Descubren que un curioso molusco que se creyó extinto

Durante millones de años, los amonites poblaron los océanos mientras los dinosaurios reinaban en los continentes. Estos moluscos de concha en espiral convivieron con los grandes reptiles hasta la extinción masiva del final del Cretácico.

El hallazgo de fósiles en Stevns Klint, Dinamarca, revela que los amonites no desaparecieron de inmediato tras el impacto del asteroide: algunas especies lograron sobrevivir al menos 68.000 años después del impacto del asteroide que marcó el límite entre el Cretácico y el Paleógeno. Este descubrimiento, que fue publicado en la revista Scientific Reports, desafía la idea de que los amonites desaparecieron junto con los dinosaurios.

Los restos encontrados en una unidad geológica de roca, llamada Cerithium Limestone Member, muestran que esos animales resistieron condiciones extremas y mantuvieron pequeñas poblaciones en el nuevo mundo, aunque solo por un tiempo limitado. El estudio fue realizado por Marcin Machalski, Danuta Olszewska-Nejbert, Neil Landman, John Jagt, Matthew Garb y Jesper Milàn. Pertenecen al Instituto de Paleobiología de la Academia Polaca de Ciencias, la Facultad de Geología de la Universidad de Varsovia, el Museo Estadounidense de Historia Natural, el Museo de Historia Natural de Maastricht, Brooklyn College CUNY y los Museos de Zelanda del Este.

La pregunta central fue si los amonites hallados representan supervivientes reales o fósiles desplazados desde capas anteriores. La redeposición puede alterar la interpretación del registro fósil y dar una imagen errónea sobre la duración real de la especie.El objetivo principal de los investigadores fue demostrar si los amonites vivieron y murieron en el Paleógeno o si llegaron allí por procesos geológicos posteriores. Consideraron que su investigación iba a ser útil para entender cómo se recuperó la vida marina tras la extinción y cuánta resistencia mostraron los amonites ante los cambios globales. Los investigadores también buscaron definir cuánto tiempo sobrevivieron estos moluscos después de la catástrofe y si su presencia se extendió a otras regiones.