El Conicet comprobó que leer obras literarias incide en el rendimiento escolar

Frente a la creencia generalizada de que los estudiantes de todos los niveles educativos enfrentan actualmente y cada vez más, desafíos significativos en torno a la comprensión lectora, el investigador del CONICET en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS, CONICET-UNMdP) y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) José María Gil asegura que una forma accesible de revertirlo es a través de la lectura de textos literarios y del despliegue de una serie de estrategias pedagógicas para guiar su lectura. “Después de documentar diversas experiencias en el aula, puedo sugerir que el uso de textos literarios de alta complejidad, trabajados a través de estrategias de mediación de los docentes, favorece la comprensión lectora y la producción de resúmenes en alumnos de primaria y secundaria”, señala Gil, que acaba de publicar dos artículos al respecto en revistas académicas internacionales del Reino Unido y Estados Unidos –Cambridge Journal of Education y Journal of Latinos and Education.