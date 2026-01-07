El Municipio amplía el sistema de control del estacionamiento medido en La Plata

La Municipalidad de La Plata puso en funcionamiento nuevos vehículos destinados al control del estacionamiento medido, que se suman al móvil que ya operaba en la vía pública. La presentación se realizó frente al Palacio Municipal, en la zona de La Dársena, y marca una nueva etapa en la modernización de los sistemas de fiscalización urbana.

Los vehículos cuentan con cámaras y dispositivos que permiten la lectura automática de patentes mientras circulan por las calles, sin necesidad de detenerse. A través de este sistema, se verifica en tiempo real si los automóviles tienen activado el estacionamiento medido y, en caso de no hacerlo dentro del plazo reglamentario, se genera la infracción de manera digital, que luego es notificada por los inspectores.

Desde el Ejecutivo local explicaron que la medida no tiene un fin recaudatorio, sino que apunta a reforzar la presencia del control para promover un cambio de conducta en los conductores y mejorar el uso del espacio público. Además, señalaron que esta tecnología agiliza la tarea de los inspectores y permite realizar controles de forma más eficiente, incluso en condiciones climáticas adversas.

En el marco de la presentación, las autoridades municipales destacaron el ordenamiento de las cuentas públicas y adelantaron que se continuará avanzando en la modernización de los sistemas de control de tránsito y en acciones de concientización vial, con el objetivo de reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad en la vía pública.