La Provincia inauguró el Parador Recreo en Villa Gesell

Con el propósito de ayudar a la clase media a poder pasar unas mejores vacaciones en las playas de Buenos Aires, el gobierno de la Provincia inauguró uno de los paradores itinerantes y populares que funcionará en la bajada del Paseo 113 y la playa en Villa Gesell y el otro en Miramar en Avenida 12 entre Avenida 9 y Avenida del Durazno.

Este es uno de los dos que funcionen en un sector determinado de las playas más turísticas del verano y brinda atención sanitaria, entretenimientos durante todo el día y sobre todo, aporta sombrillas y carpas gratis para hasta 100 personas que se acerquen por orden de llegada a la bajada 113 y van a estar disponibles en el horario de 10:00 a 20:00 horas. Si bien en Villa Gesell los precios diarios de los balnearios no son lo más caro que se presenta en las carteleras (se puede conseguir una carpa para cinco personas a 45 pesos pagando en efectivo en la 105 por ejemplo) la realidad es que no deja de ser un servicio útil y necesario para pasar el día al resguardo de los rayos ultra violetas del sol que pueden llegar a hacer estragos entre las 11 y las 16 horas.

En contacto con el diario Hoy, único medio de la región presente en la inauguración, Tomás Waldo, Director de Acciones Promocionales de la Provincia de Buenos Aires reveló que

¨Y es un clásico la gente lo espera, lo pide y lo conoce y nosotros apostamos a que elija la Provincia de Buenos Aires entre eso que elija el destino Villa Gesell también en Miramar. Ofrecemos todos los servicios necesarios para tener un buen día de playa para disfrutar del sol del calor, de la arena y el mar y además tener diferentes tipos de actividades tanto artísticas, deportivas y lúdicas para toda la familia¨, explicó sobre los nuevos paradores.

Los visitantes se van a encontrar con ¨sombrillas y reposeras, agua fría y caliente, hay también un puesto de informes, hay talleres de infancias, y espectáculos artísticos acompañados por el Instituto Cultural y una carpa de juegos de recreación que la llamamos juegos clásicos como el sapo, el metegol. Además, tenemos clases de yoga, de zumba, DJS durante todo el día y para todos los gustos para que la gente tenga actividad y se divierta en la playa¨, detalló sobre las propuestas que los visitantes pueden elegir.

Para más información en @turismopba @recreopba y en la web: buenosaires.tur.ar.