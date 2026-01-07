El Bon Odori celebra 25 años con una gran fiesta cultural en Colonia Urquiza

El tradicional festival Bon Odori cumple 25 años y lo festejará con una gran celebración este sábado 10 de enero, desde las 17 horas, en la intersección de las calles 186 y 482 de Colonia Urquiza, en el campo de deportes de la Asociación Japonesa de La Plata. El evento, abierto a toda la comunidad, propone una jornada para disfrutar de la danza, la gastronomía y las costumbres típicas de Japón.

Organizado de manera ininterrumpida desde 1999, el Bon Odori se consolidó como una de las festividades más importantes de la colectividad japonesa en la región. La iniciativa es impulsada por los padres de los alumnos de la Escuela Japonesa de La Plata, en conjunto con distintas colonias japonesas de la zona, con el objetivo de difundir su cultura y fortalecer los lazos con la comunidad local.

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada a un valor de 18.000 pesos, con cupos limitados. El ingreso será gratuito para niños menores de 10 años, adultos mayores de 70 y personas con certificado de discapacidad, quienes deberán presentar DNI. Además de colaborar con la Escuela Japonesa de La Plata, los asistentes participarán de un sorteo que tendrá como primer premio un viaje a Japón y un Smart TV.

Para garantizar el acceso al predio, se puede hacer tomando el colectivo de la empresa Nueve de Julio SAT donde circularán con una frecuencia de 10 minutos en distintos ramales y servicios de rondines permanentes desde puntos estratégicos.