El sur en llamas: los incendios no dan tregua

El incendio forestal de gran magnitud que mantiene en vilo a la Comarca Andina fue provocado de forma intencional. Las llamas arrasaron 1800 hectáreas, una decena de viviendas y obligaron a evacuar a alrededor de 3000 personas de forma preventiva.

El fuego afecta la zona de Puerto Patriada, en la localidad chubutense de El Hoyo, pero también hay focos activos en Bariloche y El Bolsón, en la provincia de Río Negro.

La fiscalía de Chubut confirmó en las últimas horas que el incendio fue provocado adrede y que incluso se detectó “material acelerante”. Tras conocer la noticia, el gobernador Ignacio Torres advirtió que “los miserables que prendieron fuego van a terminar presos”. Además, anunció una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los responsables de iniciar el fuego.

En un principio, hubo cinco focos de incendio, tres de ellos fueron controlados y dos permanecen activos.

El siniestro en Cholila está controlado en un 100% y no hubo necesidad de evacuaciones. Mientras tanto, en las zonas de El Turbio y Lago Engañoso, los incendios están controlados y contenidos.

En cambio, en Puerto Patriada la situación es desesperante, se quemaron 10 viviendas y más de 1.800 hectáreas fueron afectadas. Mientras tanto, las brigadas trabajan de forma permanente para intentar controlar el fuego frente a temperaturas y condiciones climáticas adversas.

Mientras tanto, en el Parque Nacional Los Alerces hay otro incendio activo que afecta el área de Lago Menéndez y avanzó hacia el sur por la margen oeste del espejo de agua. En el lugar trabajan más de 50 personas, con apoyo de tres medios aéreos y distintas instituciones.

El operativo para frenar el avance de las llamas es enorme, más de 180 bomberos, más de cien personas en logística, cinco aviones hidrantes y un helicóptero.