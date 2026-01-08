Refuerzan la vacunación contra el dengue en los centros de atención primaria

Se encuentra disponible la vacuna contra el dengue en los centros de atención primaria de la salud (CAPS) para personas de entre 15 y 59 años que residan en la provincia de Buenos Aires y deseen aplicársela.

El esquema de vacunación incluye dos dosis con un intervalo de tres meses entre cada una. En el caso de aquellos que hayan cursado la enfermedad, se recomienda esperar al menos seis meses desde el inicio de los síntomas.

La vacuna reduce el riesgo de dengue grave y la hospitalización. Sin embargo, no evita totalmente la infección con el virus, por lo que es indispensable continuar con las acciones de descacharado y prevención.

Cabe destacar que la aplicación no requiere inscripción en la app Mi Salud Digital Bonaerense y que no está indicada para personas gestantes, en período de lactancia y/o inmunosuprimidas.

Para prevenir el dengue es clave eliminar recipientes con agua estancada, tapar tanques y cisternas, aplicarse repelente y renovarlo, colocar mosquiteros, usar ropa clara, y girar, lavar o descartar objetos capaces de acumular agua.

Los síntomas más frecuentes de la enfermedad son fiebre alta, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas o vómitos, cansancio intenso y manchas en la piel.

En caso de presentar dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado (nariz, encías, orina), somnolencia o irritabilidad o dificultad para respirar, se debe realizar una consulta inmediata. Además, es importante no automedicarse y evitar el ibuprofeno y la aspirina.