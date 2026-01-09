La Plata refuerza la prevención contra el hantavirus

La Municipalidad de La Plata brindó información relevante sobre el hantavirus y difundió una serie de recomendaciones destinadas a prevenir la enfermedad y reducir la proliferación de roedores silvestres capaces de transmitirla. El objetivo es concientizar a la población sobre los riesgos y promover hábitos de cuidado, especialmente en zonas donde suele registrarse la presencia de estos animales.

Se explicó que el hantavirus se contagia principalmente al inhalar partículas microscópicas contaminadas con saliva, orina o excrementos de roedores infectados. Esta situación suele darse al ingresar a espacios cerrados o con escasa ventilación, como galpones, depósitos, cabañas o viviendas deshabitadas, donde hubo actividad reciente de roedores.

En cuanto a los síntomas, se detalló que los más frecuentes son fiebre, cansancio intenso y dolores musculares, a los que pueden sumarse tos y vómitos. Tras un período de incubación que puede extenderse entre 7 y 45 días, la enfermedad puede evolucionar hacia cuadros graves, con dificultades respiratorias severas y afecciones pulmonares que requieren atención médica inmediata. Ante la aparición de cualquiera de estos signos, se recomienda concurrir sin demora al centro de salud más cercano o consultar con un médico de confianza.

Asimismo, se recordó que los roedores infectados no presentan síntomas visibles, por lo que no deben ser manipulados ni vivos ni muertos. Ante la detección de roedores en el hogar o en viviendas cercanas, los vecinos pueden comunicarse con el área correspondiente llamando al 221 424-4827.

Finalmente, se difundió una serie de claves de prevención, entre las que se destacan ventilar durante al menos 30 minutos los espacios cerrados antes de ingresar, sellar grietas y orificios en paredes, tapar rejillas y cañerías, mantener la leña elevada del suelo y alejada de la vivienda, guardar alimentos en recipientes cerrados, limpiar adecuadamente los espacios y evitar barrer o aspirar en seco lugares donde pudo haber roedores, utilizando siempre agua con lavandina para la desinfección.