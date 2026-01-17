Casi mil conductores alcoholizados fueron sancionados en rutas nacionales

Durante los primeros quince días de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sancionó a 966 conductores por circular con alcoholemia positiva en rutas de todo el país, en el marco de los controles intensificados por la temporada de verano. Los operativos se desplegaron en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos, con el objetivo de reforzar la prevención y reducir los siniestros viales.

En total, se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos, que derivaron en la labranza de 5.085 actas de infracción por distintos incumplimientos a la normativa vigente. Entre los casos más graves de alcoholemia detectados se registraron mediciones superiores a los 3 gramos por litro de alcohol en sangre en General Güemes, Salta, y valores elevados en localidades de Entre Ríos, Misiones y Corrientes.

Además, los agentes detectaron 838 infracciones por falta de RTO o VTV, 586 por no portar la documentación obligatoria y otras 586 por no utilizar el cinturón de seguridad. También se labraron actas por patentes ausentes o adulteradas y por el uso indebido de banquinas.