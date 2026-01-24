María Estela la canillita predilecta del intendente de la ciudad

Pincharrata, de Villa Elvira y sobre todo, la más querida de Plaza Moreno. Con profundo pesar los compañeros de trabajo del diario Hoy y empleados de la Torre 2 de La Plata, despidieron ayer a la canillita más querida del intendente Alak: María Estela Natividad Romero, quien había cumplido 84 años el pasado 25 de diciembre y seguía trabajando por amor y vocación.

Fiel testigo de la evolución de Plaza Moreno y la iluminación de calle 12, “Estelita” se tomaba todos los días el colectivo y viajaba desde Villa Elvira antes de las 7 de la mañana para abrir el puesto verde del diario Hoy.

Cuando el micro se demoraba algunos minutos y llegaba apenas después de las siete, sea invierno o verano, se lamentaba como quien no cumple con sus clientes y vecinos por no abrir a tiempo. Estela fue testigo del crecimiento de los árboles de la plaza, y de los pasos de intendentes y funcionarios en los últimos 30 años de La Plata.

Durante todos los años que el intendente Julio Alak trabajó como Ministro de Justicia en la Torre de 12 y 54, se fue generando una relación de afecto y confianza que llevó a los funcionarios más cercanos al jefe comunal a tomarle cariño y enarbolar una amistad.

“Ella es intocable”, expresaban cada vez que se hablaba de una reconstrucción de los puestos de diarios de calle 12.

Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, cuando el diario Hoy recibió una embestida política y judicial, Estela siguió poniendo firme la bandera del matutino y cuando el diario dejaba de imprimirse abría igual el puesto para ofrecer hasta ropa o artículos que le traían para vender.

Fanática del Pincha, siempre lucía una bufanda roja y blanca rodeada de pósters y almanaques de la Brujita Verón o recortes de El Clásico de cuando el equipo salía campeón.

Su partida golpeó mucho entre los trabajadores de la imprenta del diario, los repartidores y los supervisores que a diario le dejaban los ejemplares que los clientes de María Estela siempre pasaban a buscar.

Desde el cielo y con la camiseta del diario puesta, María Estela Natividad Romero iluminará el trabajo de sus amigos de la Torre de calle 12 que pasarán mirando con nostalgia el histórico puestito de diarios de Plaza Moreno que permanecerá en la esquina del despacho del intendente como reflejo a la perseverancia y a la vocación del trabajo.