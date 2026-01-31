Renaper aprobó un nuevo DNI y pasaporte con mayores medidas de seguridad

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) aprobó una serie de cambios técnicos y de seguridad en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino, en el marco de un plan de modernización destinado a reforzar la protección de los documentos oficiales y adecuarlos a estándares internacionales.

Las modificaciones quedaron establecidas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, que entrarán en vigencia a partir del 1 de febrero, fecha desde la cual los ciudadanos podrán tramitar el nuevo formato. Desde el organismo aclararon que los DNI y pasaportes actualmente en circulación mantendrán su validez hasta la fecha de vencimiento y que el recambio no será obligatorio.

El nuevo DNI conservará el formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto incorporado, aunque presentará variantes en los datos visibles en ambas caras. El chip almacenará la información del titular de manera encriptada y permitirá validar la identidad de forma segura, sin necesidad de acceder a bases de datos externas, lo que incrementa la protección frente a fraudes y adulteraciones.

En el caso de los menores de 14 años, el DNI contará con las mismas características técnicas. Como excepción, los documentos emitidos a niños menores de cinco años incluirán la firma del padre, madre o tutor legal, mientras que a partir de esa edad se incorporará la firma del propio menor. Para los recién nacidos, se emitirá un DNI “0 Año” de carácter provisorio, válido únicamente dentro del territorio nacional y con datos biográficos y filiatorios.

Respecto al pasaporte, se definieron nuevas técnicas de seguridad acordes a las normas vigentes y al reconocimiento internacional. El documento contará con 34 páginas, de las cuales las dos primeras estarán confeccionadas en policarbonato y presentarán grabados láser con los datos personales. Además, se incorporaron medidas de seguridad de nivel avanzado, de carácter reservado, destinadas a prevenir posibles falsificaciones.