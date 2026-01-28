El choripán se consagró como el mejor "Hot Dog" de Latinoamérica

El choripán volvió a consagrarse como uno de los grandes emblemas de la gastronomía argentina. De acuerdo con un ranking publicado por la prestigiosa guía internacional Taste Atlas, el tradicional sándwich de chorizo fue elegido como el mejor “pancho” de América Latina en 2026, al obtener una puntuación de 4,2 estrellas y ubicarse en el primer puesto del listado regional.

La evaluación se realizó dentro de la categoría “hot dogs”, que agrupa distintas versiones latinoamericanas de este tipo de comidas callejeras. En ese contexto, el choripán logró imponerse sobre recetas típicas de países como Chile, Colombia, Brasil, México y Guatemala.

Según la descripción de Taste Atlas, el choripán se elabora con un chorizo asado servido en pan tipo baguette o pan francés, generalmente acompañado con chimichurri. Su nombre surge de la combinación de las palabras chorizo y pan, una fórmula simple que con el tiempo se transformó en un símbolo cultural de la región.

El informe destacó que no se trata solo de un pan con embutido, sino de una auténtica experiencia de parrilla. El sabor ahumado del chorizo, sumado a la intensidad de las hierbas y especias del chimichurri, fue uno de los aspectos más valorados por especialistas y votantes. Además, se subrayó su doble condición: es una comida callejera por excelencia, habitual en puestos y ferias, pero también una presencia infaltable en los asados.

En el ranking, el segundo lugar fue para el completo chileno, seguido por el perro caliente colombiano, el cachorro quente brasileño y el Sonoran hot dog mexicano. Con esta nueva distinción, el choripán reafirma su lugar como uno de los íconos más representativos de la cocina popular latinoamericana y vuelve a posicionar a la gastronomía argentina en lo más alto del continente.