ANMAT prohibió la venta de un producto para el cabello por tener un componente peligroso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) publicó una disposición en la que prohíbe la elaboración, uso, distribución y publicidad de diversos productos para el cabello por tener un componente peligroso.

Según informaron desde el organismo con esta medida se busca resguardar la salud pública ante la circulación de artículos de origen desconocido y sin control de calidad, incluidas marcas comercializadas de forma electrónica y en todo el país.

La lista de artículos capilares es de la marca SUAD que se vendían en plataformas digitales, pero ninguno de estos productos, en el que figuran alisados con distintas denominaciones, tratamientos capilares y shampoos, contaba con la inscripción sanitaria correspondiente, lo que imposibilita verificar su composición y seguridad para los usuarios.

También, advirtieron sobre los riesgos asociados a los alisadores que podían contener formol, una sustancia para alisar que está prohibido por su capacidad de liberar vapores tóxicos con potencial para causar reacciones agudas como ardor, picazón, irritación en la piel, además el riesgo de carcinomas en exposiciones crónicas.