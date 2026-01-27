ATE convoca a estatales contra la reforma laboral de Milei

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reunirá este martes 27 al Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas en el Hotel Héctor Quagliaro, en el microcentro porteño. El encuentro, previsto para las 14 horas, busca delinear una estrategia común frente al Proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno Nacional, que comenzará a tratarse en el Senado el 10 de febrero.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, adelantó que la intención del encuentro es organizar un plan de acción que impida el avance de la iniciativa oficial. “Este proyecto se tiene que caer completo y para que eso suceda tenemos que salir a las calles antes de su tratamiento en el Senado”, afirmó el dirigente, marcando un tono de confrontación directa con el Ejecutivo.

Aguiar también cuestionó a los gobernadores que respaldan la propuesta tras sus reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli. Según el sindicalista, el proyecto “está orientado a quitarnos todos nuestros derechos y esconde una reforma fiscal que terminará de asfixiar a las provincias”. De esta manera, ATE busca dejar en evidencia que la reforma no solo afecta a los trabajadores, sino que también compromete la autonomía financiera de todos los distritos.

Por otra parte, la Asociación sostiene que, a diferencia de lo que afirma el Gobierno, la reforma sí impacta en el sector público. Numerosos organismos estatales están regidos total o parcialmente por la Ley de Contrato de Trabajo y quedarían alcanzados por las modificaciones. Entre ellos

figuran PAMI, Anses, Vialidad Nacional, Aduanas, Puertos, Nucleoeléctrica Argentina, YCRT, Acumar, el Hospital Garrahan, Intercargo y Belgrano Cargas, entre otros.

El sindicato plantea que impedir el tratamiento del proyecto en sesiones extraordinarias sería una primera victoria parcial. “Tenemos que lograr que el Gobierno no pueda tratar el proyecto en las sesiones extraordinarias porque así asestaríamos una primera derrota parcial”, concluyó Aguiar.

La convocatoria de ATE se inscribe en un clima de tensión creciente entre el Gobierno y los gremios, que ven en la reforma laboral un intento de avanzar sobre derechos adquiridos. El oficialismo defiende la iniciativa como una modernización necesaria, pero los sindicatos la interpretan como un retroceso. El encuentro de esta tarde será clave para definir si la resistencia sindical se traduce en medidas inmediatas o en una estrategia escalonada.