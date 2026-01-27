Kicillof reconfigura la gestión portuaria con múltiples designaciones

El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó en un proceso de reorganización de la estructura de conducción de sus puertos provinciales mediante decretos oficiales que formalizan una serie de nombramientos en consorcios clave para la logística y el comercio exterior de la región. La decisión forma parte de una estrategia más amplia para consolidar la gestión operativa y articular vínculos políticos con sectores de peso territorial.

El cambio más destacado fue la designación de Mónica Edith Litza como presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, el principal nodo portuario de la provincia, que moviliza la mayoría de los contenedores operados en el sistema bonaerense. Litza, que recientemente concluyó mandatos legislativos tanto a nivel provincial como nacional, asumió el cargo mediante el Decreto N° 12/2026 con efecto retroactivo al 10 de diciembre de 2025, en reemplazo de la anterior titular.

En el Puerto La Plata, otro punto neurálgico de la red portuaria provincial, la exdiputada Susana González fue oficializada como presidenta del consorcio. Su designación se formalizó mediante un decreto retroactivo a diciembre de 2025 y la posiciona al frente de una terminal con relevancia en el comercio regional y actividades vinculares con la producción local.

Por último, en el Puerto Quequén se produjo la designación de Mariano Daniel Carrillo como presidente interino del consorcio portuario. Carrillo, ligado al sindicato Uatre, asumió de manera transitoria para asegurar la continuidad administrativa y comercial de la terminal.