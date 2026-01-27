El peronismo bonaerense define su interna con varios aspirantes en carrera

El peronismo de la provincia de Buenos Aires entra en etapa decisiva de su interna con un abanico cada vez más claro de dirigentes que buscan encabezar la renovación del espacio. Con el cierre de listas inminente, el calendario interno obliga a sectores y agrupaciones a definir precandidaturas y consolidar apoyos territoriales.

Entre los nombres que toman intensidad figuran el del intendente de La Plata, Julio Alak, que aparece como uno de los precandidatos con fuerte estructura territorial y respaldo en la Quinta sección, y la vicepresidenta de la Legislatura provincial, quien suma adhesiones en bloques legislativos y círculos de base. Otro nombre mencionado por dirigentes y referentes del peronismo es el de un jefe comunal del norte bonaerense, impulsado por sectores que buscan renovar la presencia del partido en el interior de la Provincia.

También suena con fuerza la figura de un diputado provincial con perfil legislativo y reconocimiento en comisiones clave, proyectado por sectores internos que apuntan a equilibrar protagonismo institucional con gestión territorial. A estos se suma la potencial postulación de un dirigente con antecedentes en el liderazgo gremial, que viene sonando como carta fuerte entre sectores sindicales que buscan mayor representación en la conducción partidaria.

La interna bonaerense se inscribe en un contexto de debate sobre la identidad y perfil del justicialismo para los próximos años.