Solidaridad en tiempo récord: le regalaron una silla de ruedas y una prótesis al joven atacado en La Plata

Cuando Marcelo Romero ingresó a la guardia trasladado de urgencia desde la UPA de Los Hornos hace diez días luego de ser salvajemente agredido por un grupo de jóvenes en Los Hornos, jamás pensó que estaba experimentando un capítulo imborrable de su vida que le cambiaría el curso de sus días.

El joven fue dado de alta ayer del Hospital San Juan de Dios y sus familiares lo acompañaron en un remís que usaron para llevarlo nuevamente a su casa.

En el medio pasó de todo: llamados dramáticos, decisiones drásticas y finalmente el espíritu solidario de la gente que se hace presente cuando las historias se hacen conocidas.

Ayer, minutos después de las 12, Romero salió en silla de ruedas por la rampa de acceso que tiene el San Juan de Dios y enfrentó a los micrófonos: “Quiero que todos los que me atacaron sigan presos”, expresó entre lágrimas, mientras se encontraba con su hija de 5 años que le pedía ir a la plaza para jugar como cualquier niño inocente que está ajeno al dramático desenlace. Romero sufrió la amputación de una parte de su pierna derecha y lo que más se lamentó es no poder volver a jugar a la pelota: “Todos saben lo que a mí me gustaba jugar”, recalcó entre lágrimas de impotencia por lo que le pasó.

La causa por el violento ataque cambió de carátula desde que intervino el abogado Tomás Bernard, quien en todo momento resaltó la colaboración de la Secretaría de Seguridad a cargo de Diego Pepe quien aportó todos los elementos y material fílmico en la investigación.

De lesiones graves, ahora las dos principales imputadas afrontan cargos de “homicidio en grado de tentativa”, por lo que a pesar de un pedido de excarcelación, podrían quedar detenidas hasta el momento del juicio.

La solidaridad vino de la mano de Carlos Pampuro, el presidente de Osteolife, que se encarga de comercializar sillas de ruedas y ortopedia y quien se comprometió a hacer llegar primero la silla de ruedas y luego la prótesis que tiene un costo de 4 millones de pesos para que Marcelo Romero pueda volver a caminar.