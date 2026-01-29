Brindan recomendaciones para evitar irregularidades al alquilar un inmueble

De cara al inicio del ciclo lectivo académico y la consecuente demanda habitacional por parte de quienes eligen la capital bonaerense para estudiar, las autoridades locales brindaron en diversas recomendaciones a la hora de alquilar un inmueble.

En ese sentido, la Subsecretaría de Atención a Inquilinos/as detalló cuestiones fundamentales a tener en cuenta al iniciar el proceso de alquiler en la ciudad, haciendo principal hincapié en comprender el contrato antes de firmarlo y corroborar el estado de la propiedad a ocupar.

Del mismo modo, recordó que se puede descargar la Guía de Inquilinos/as completa y que se puede evacuar cualquier duda y realizar consultas escribiendo a [email protected] o comunicándose a la línea de WhatsApp del área 221 679 2007.

Recomendaciones

Si el acercamiento se produce a través de las redes sociales, asegurarse de que tanto el perfil como la publicación sean reales, y no transferir dinero para ver un inmueble. Además, no firmar ningún contrato de alquiler sin leerlo y comprenderlo en su totalidad.

No pagar ni firmar ningún contrato sin antes haber visto el inmueble y chequeado que esté en buenas condiciones. Las fotos de las publicaciones pueden ser engañosas. Asimismo, recordar que la única persona autorizada para mediar y administrar un contrato de locación es un martillero/a público/a matriculado/a.

Es fundamental saber que en la provincia de Buenos Aires le deben cobrar el 1% o 2% del valor total del contrato a cada una de las partes en concepto de honorarios y que la ley habilita a que una de las partes pueda asumir la totalidad de los mismos, por lo que lo máximo que se puede cobrar de honorarios es el 4%.