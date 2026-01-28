Científicos españoles logran eliminar por completo el cáncer de páncreas en ratones

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha presentado un avance histórico en la lucha contra el cáncer de páncreas.

Por primera vez, investigadores españoles lograron eliminar tumores de este tipo en ratones mediante una terapia combinada y este gran hallazgo representa un hito científico que abre la puerta a futuros tratamientos en humanos contra una de las enfermedades más letales.

Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, presentó los resultados del estudio en una rueda de prensa junto a la investigadora Carmen Guerra, a la presidenta de la Fundación CRIS contra el cáncer, Lola Manterola, y a la soprano y paciente de cáncer de páncreas, Cristina Domínguez.

El adenocarcinoma ductal de páncreas -el tipo más habitual de cáncer de páncreas y el de peor pronóstico- suele diagnosticarse demasiado tarde, por lo que apenas un 5 % de los pacientes sobrevive más allá de los 5 años.

"Desde 1981, cuando todavía no se conocían las bases moleculares del cáncer se ha avanzado mucho", explica Barbacid. "En el caso del páncreas, lo conocemos muy bien pero todavía no podemos hacer nada más allá de la quimioterapia actual" que desgraciadamente no sirve para muchos pacientes.

la estrategia del grupo de Barbacid consiste en atacar tres puntos claves de los mecanismos del tumor: las proteínas KRAS, EGFR y STAT3, que actúan como motores de crecimiento del cáncer y que además causan la resistencia.

El equipo probó la triple terapia en 18 ratones a los que se les implantó las células cancerígenas de seis pacientes y 200 días después de finalizar el tratamiento, 16 continuaban vivos, libres de enfermedad y sin sufrir efectos secundarios adversos.

Este avance refuerza el papel de la investigación médica en la búsqueda de soluciones frente al cáncer de páncreas y destaca la relevancia del trabajo del equipo en el panorama científico internacional.

Entre los próximos pasos, el CNIO adelantó que se procederá a la publicación detallada de los datos recopilados en la investigación y a la preparación de ensayos experimentales adicionales, con el objetivo de adaptar la triple estrategia terapéutica a contextos clínicos.

Respecto a la fecha de su aplicación en humanos, Barbacid ha explicado que el proceso será largo, pues requiere financiación y avanzar en los procesos regulatorios correspondientes. Si todo avanza a un ritmo adecuado, el investigador confía en que estos estudios puedan estar en marcha en un plazo de tres años.