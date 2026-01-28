Una telaraña podría revolucionar el diseño de materiales

Diversos procesos físicos y químicos confieren a las telarañas una fuerza, resistencia, durabilidad y otras características que son extraordinarias por lo que su estudio podría ser aprovechado para fabricar ligamentos y tendones artificiales, paracaídas innovadores, telas resistentes, mejores suturas quirúrgicas, materiales nuevos para la construcción y muchas otras aplicaciones industriales.

Ahora, por primera vez, un especialista del CONICET y colegas de Alemania y de Australia lograron describir a nivel físico y microscópico un tipo de telaraña, que fabrica la “araña lanzadora de telas” (Asianopis subrufa) que habita en Australia y Nueva Zelanda, y comprobaron que posee una arquitectura y propiedades novedosas e inusuales no vistas hasta ahora en ninguna otra especie de arácnido. El trabajo se publicó en PNAS, revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NAS según sus siglas en inglés). La araña controla la elasticidad de estos radios al momento de su producción, mediante movimientos de estiramiento y relajación con las patas posteriores.