Momentos de preocupación en diagonal 80 y 116

Rápidamente los pasajeros descendieron del colectivo mientras se daba aviso al SAME, algunas personas intentaban colaborar y asistir al hombre descompensado. La situación generó momentos de suma tensión y preocupación en la zona.

Minutos después arribaron al lugar una ambulancia del SAME y personal de la Guardia Municipal, que le brindaron atención médica. Afortunadamente, la situación fue controlada, aunque debió improvisarse un trasbordo para que el resto de los usuarios pudiera continuar su viaje hacia el centro de La Plata.

Todo ocurrió en el marco de una mañana extremadamente calurosa, una condición que vuelve a poner en foco las complicaciones que se registran por las altas temperaturas.