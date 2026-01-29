El fuego no da tregua en Chubut y las condiciones climáticas son adversas

Los incendios forestales registrados en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, se propagaron en las últimas horas.

Según el último informe oficial, en el día de ayer se registraba un foco cerca de la Lago Menéndez, dos en cercanías de Villa Lago Rivadavia, dos en el extremo norte del Lago Rivadavia y uno cerca del Lago Hito. La situación continúa siendo crítica y el fuego mantiene un avance sostenido sobre el bosque nativo.

Los brigadistas -muchos con más de 20 días de trabajo continuo- recibieron refuerzos de distintas provincias, como San Luis, Tucumán y Salta, para mantener el control sobre las llamas. El viento, que en algunos momentos superó los 50 km/h, impulsa el fuego, dificultando el trabajo en el terreno.

Mientras las llamas arrasan con vegetación autóctona y bosques implantados, la Justicia Federal inició una investigación para determinar si el desempeño de quienes coordinan el operativo de lucha contra las llamas fue el adecuado para frenar el avance de los focos ígneos.

El pronóstico del Servicio Meteorológico abre una ventana de esperanza: se esperan lluvias durante todo el fin de semana en la región cordillerana. Sin embargo, especialistas advierten que para frenar un incendio de esta magnitud se necesitan precipitaciones más intensas y prolongadas, ya que la sequía acumulada en el suelo es considerada la más severa de las últimas décadas.

Mientras el fuego sigue activo, los gobernadores de la Patagonia solicitaron al Congreso la aprobación urgente de la ley de emergencia ígnea y fondos específicos.

Por los incendios de la Patagonia ya se quemaron más de 230 mil hectáreas. En Neuquén fueron 168 mil hectáreas incendiadas. En tanto, en Chubut son 45 mil, en Rio Negro 10 mil y en Santa Cruz 700 hectáreas.