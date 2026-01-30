Argentina bajo un escenario climático extremo: tormentas, calor récord e incendios activos

El país vive días atravesados por fenómenos meteorológicos de alto impacto, con lluvias intensas, tormentas severas y focos de incendios activos que configuran un escenario de riesgo en amplias regiones del territorio nacional. Según el análisis de la meteoróloga de Meteored, Marina Fernández, estas condiciones responden a una compleja interacción entre el calor extremo, la elevada humedad y el avance de sistemas frontales, reflejando una marcada variabilidad climática.

“El contraste térmico y el alto contenido de humedad están generando condiciones propicias tanto para tormentas severas como para la propagación de incendios”, advirtió Fernández. En este contexto, mientras la Patagonia permanece bajo alerta roja por calor extremo e incendios forestales, el norte argentino y la región cuyana enfrentan alertas por tormentas fuertes, con lluvias abundantes, ráfagas intensas, caída de granizo y actividad eléctrica.

En el sur del país se registran temperaturas muy superiores a los valores normales para esta época del año, una situación que favorece la rápida propagación del fuego y eleva el riesgo ambiental. En paralelo, en el NOA y Cuyo, la combinación de aire cálido, humedad elevada genera tormentas severas que afectan a Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.

A partir de hoy, se prevé un cambio significativo en el patrón meteorológico con el avance de un frente frío desde la Patagonia hacia el centro del país. Este sistema provocará un descenso térmico en el sur y centro, al tiempo que reactivará lluvias y tormentas en regiones como La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y el Litoral.

En el marco del recambio turístico, las condiciones climáticas adquieren especial relevancia. Las principales rutas hacia la Costa Atlántica, las sierras de Córdoba y el Litoral podrían verse afectadas por precipitaciones intensas, ráfagas de viento y reducción de visibilidad. Además, los modelos anticipan que la próxima semana podría registrarse una nueva ola de calor en el AMBA, la tercera del año