Descubren un exoplaneta con forma de limón

Después de varias décadas de investigación espacial, los telescopios Hubble y Spitzer dieron paso a su predecesor: el telescopio espacial James Webb, construido por diferentes agencias espaciales (entre ellas, la NASA y la Agencia Espacial Europea). Una herramienta “para la próxima década”, como la describe la agencia espacial estadounidense, y que ofrece una resolución y sensibilidad sin precedentes.Fue lanzada al espacio en el año 2021 y, desde entonces, ha llevado a cabo diferentes hallazgos en el espacio exterior. Entre sus funciones se encuentran el estudio de la formación de estrellas y planetas y la obtención de imágenes de exoplanetas, aquellos que proceden de fuera de nuestro sistema solar. Y este es precisamente uno de sus últimos (y desconcertantes) descubrimientos.

Oficialmente denominado como PSR J2322-2650b, este exoplaneta tiene una forma similar a la de un limón, es rico en carbono y orbita alrededor de un púlsar (una estrella de neutrones que rota rápidamente y emite pulsos regulares de radiación electromagnética). Algo que tiene desconcertados a los expertos. Su atmósfera, diferente a la de cualquier otra observada previamente, puede reescribir la delgada línea que separa un planeta y una estrella.