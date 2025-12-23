Descubren un virus potencialmente mortal en ballenas del Ártico

Investigadores del King’s College de Londres confirmaron la presencia del morbilivirus de cetáceos en aguas del Ártico. Es la primera vez que este agente patógeno, capaz de causar la muerte de ballenas, se detecta tan al norte.El hallazgo se logró gracias a una técnica innovadora de muestreo del aliento de ballenas vivas mediante drones, lo que representa un avance en la vigilancia no invasiva de la salud de los animales marinos.

El morbilivirus de los cetáceos es un virus altamente patógeno que infecta a ballenas, delfines y marsopas, y puede causar graves daños respiratorios, neurológicos e inmunológicos. Es un virus que ha desencadenado eventos de mortalidad masiva desde su descubrimiento en delfines, en 1987. El estudio se centró en el Atlántico nororiental, poniendo especial atención en regiones situadas al norte del Círculo Polar Ártico.

Entre 2016 y 2025, los científicos recolectaron muestras de soplo de ballenas jorobadas, cachalotes y rorcuales comunes en el norte de Noruega, Islandia y Cabo Verde, empleando drones equipados con placas de Petri esterilizadas para capturar las microgotas respiratorias expulsadas por los animales.