Piden mayor cantidad de donantes de sangre

El Centro Regional de Hemoterapia de la ciudad le pidió a la sociedad, bajo el contexto de las fiestas, que se acerquen a donar dado que se trata de una etapa donde suele aumentar la necesidad de sangre. “Durante Navidad y Año Nuevo, la necesidad de sangre suele aumentar al generarse una mayor exposición a accidentes de tránsito, lesiones por pirotecnia, etc. Donar antes de las fiestas permite que los hospitales estén preparados. Vos podés hacer la diferencia”, indicaron desde el Centro Regional en sus redes sociales. Vale recordar, que aquellos que lo deseen se pueden acercar a donar a 71 entre 26 y 27, de 7 a 15 horas de lunes a viernes y los sábados de 7 a 13. Además, es necesario remarcar que para donar se debe tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y sentirse en buen estado de salud.